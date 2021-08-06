عاجل.. قطع المياه عن 3 مناطق فd الإسكندرية اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع المياه عن مناطق «المكس، البيطاش، الهانوفيل»، من الساعة الثانية عشرة ظهرا اليوم الجمعة، لتعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

أعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي القيام بأعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه أمام أسماك الشابوري بمنطقة المكس، وأهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.