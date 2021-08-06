التحفظ على 93 طن أرز غير صالح للاستخدام في حملة بأسيوط

تحفظ فريق إدارة الطب الوقائي بصحة أسيوط بالتنسيق مع مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية بمركز صدفا بأسيوط، على 93 طنا نت الأرز غير صالح للاستخدام الآدمي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط وتعليمات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة بضرورة الرقابة علي المحلات والمطاعم والأسواق والتأكد من صلاحية وسلامة المواد الغذائية التي يتناولها المواطنين حرصا علي سلامة وصحة الشعب الاسيوطي.

وأوضح صلاح همام مراقب الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط، أن معلومات وردت للمديرية بوجود أرز يباع في الأسواق غير صالح للاستهلاك الٱدمى بمركز صدفا وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية وحملة مفاجئة بالتنسيق والتعاون مع مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية بمركز صدفا على منافذ بيع وتناول المواد الغذائية وأسفرت الحملة عن ضبط 93 طن أرز به حشرات ورائحة عطن ولا يصلح للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ علي الكمية المضبوطة وتحرير محضرا بالواقعة.