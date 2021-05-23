«صحة أسيوط»: لم نسجل أي إصابات بالفطر الأسود حتى الآن

أكد الدكتور أسامة حجازى مديرعام الطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط، عدم تسجل حالات إصابة بالفطر الأسود في المحافظة.

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائي، أن حالات الإصابة بكورونا بالمحافظة في تزايد مستمر، وذلك بسبب طبيعة الفيروس المتحورة من خلال موجات عدة، وكذلك بسبب عدم اتباع كثيرين للإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال في المستشفيات الرئيسية المخصصة للعزل، وهي (الصدر – الحميات - أبوتيج النموذجى- الإيمان العام) وصلت إلى 80%.

وطالب «حجازي» المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، والتسجيل للتطعيم بلقاح كورونا.

من جانب آخر، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد المعتمد من وزارة الصحة، وذلك بالمركز الصحي الحضري بالوليدية، وذلك ضمن 4 مراكز طبية تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.

واطمئن محافظ أسيوط على انتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة واتباع خطوط السير المحددة وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعامل العاملين مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح.

ونوه إلى انه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يرجى توجيهيم بالاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة فى التسجيل، حيث يتم تطعيمه بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم.