عاجل.. وفاة الشاعر الغنائي حسن رياض

أعلن الكاتب والناقد الفني شعبان يوسف، وفاة الشاعر الغنائي حسن رياض، اليوم، وذلك بعد دخوله في غيبوبه نقل على إثرها إلى العناية المركزة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وقال شعبان، عبر حسابه على «فيس بوك»، «مات الشاعر الجميل حسن رياض رغم كل المحاولات، وترك ظلا عظيما من الكلمات والمشاعر والحب والجمال».

دخل الشاعر الغنائي حسن رياض في غيبوبة، أمس، تطلبت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وذلك بعد تدخل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، واستجابتها لمناشدات زملائه من الوسط الفني والثقافي، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه الشاعر فوزي إبراهيم الشكر لوزيرة الثقافة، ومكتب رئاسة الوزراء، بعد استجابتهم لحالة الشاعر الغنائي عبر حسابه على «فيس بوك»، متابعا: «الشكر لكل من تابع معنا حالة الشاعر الكبير حسن رياض، وساعد في إيجاد غرفة عناية مركزة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، دعواتكم للزميل الغالي».

من هو الشاعر حسن رياض

يعتبر حسن رياض واحدا من أبرز الشعراء الغنائيين في جيله، حيث قدم مجموعة مميزة من الأغنيات التي غناها كبار الفنانين وتعلق بها الجمهور، ومن أبرزهم محمد منير، محمد فؤاد، على الحجار، طارق فؤاد، أحمد منيب، أمل وهبي، مي فاروق، إيهاب توفيق، بالإضافة إلى الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، الذي كتب له أنشودة «يا ما كان فيها ممالك».

بينما كتب لمنير أغنيتي «برج حمام» و«النواصي»، بينما تعاون مع علي الحجار في 3 أغنيات منها «اللي اشترى»، «في عنيكي الضي»، و«من غير ما تتكلمي»، وكان له تعاون واحد مع إيهاب توفيق في أغنية «مدفع رمضان»، ووليد توفيق في أغنية «عشمنا وراح».