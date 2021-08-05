بعد دخوله في غيبوبة.. وزيرة الثقافة تستجيب لحالة الشاعر حسن رياض

دخل الشاعر الغنائي حسن رياض في غيبوبة، تطلبت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، اليوم، وذلك بعد تدخل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، واستجابتها لمناشدات زملائه من الوسط الفني والثقافي، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحالة الصحية للشاعر حسن رياض

وقال الشاعر فوزي إبراهيم لـ«الوطن»، إن سبب دخول حسن رياض في غيبوبة لم يتضح حتى الآن، لكن عائلته قالت إنه تعرض للسقوط، بينما يرجع الأطباء بشكل مبدئي أن الحالة ناتجة عن «ضربة شمس».

ووجه الشاعر فوزي إبراهيم الشكر لوزيرة الثقافة، ومكتب رئاسة الوزراء، بعد استجابتهم لحالة الشاعر الغنائي عبر حسابه على «فيس بوك»، متابعا: «الشكر لكل من تابع معنا حالة الشاعر الكبير حسن رياض، وساعد في إيجاد غرفة عناية مركزة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، دعواتكم للزميل الغالي».

بينما قال الناقد الدكتور شوكت المصري، عبر حسابه على «فيس بوك»، «شكرا لكل الأصدقاء اللي اهتموا بحالة الشاعر حسن رياض، هو حاليا في غرفة العناية المركزة، شكرا لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، شكرا للفنان الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر، شكرا للشاعر جمال بخيت على إنسانيته المفرطة، والكاتبة المبدعة النائبة ضحى عاصي»، متابعا: «دعواتكم لشاعرنا الجميل بالشفاء العاجل.. قلوبنا معك يا حسن».

من هو الشاعر حسن رياض

يعتبر حسن رياض واحدا من أبرز الشعراء الغنائيين في جيله، حيث قدم مجموعة مميزة من الأغنيات التي غناها كبار الفنانين وتعلق بها الجمهور، ومن أبرزهم محمد منير، محمد فؤاد، على الحجار، طارق فؤاد، أحمد منيب، أمل وهبي، مي فاروق، إيهاب توفيق، بالإضافة إلى الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، الذي كتب له أنشودة «يا ما كان فيها ممالك».

بينما كتب لمنير أغنيتي «برج حمام» و«النواصي»، بينما تعاون مع علي الحجار في 3 أغنيات منها «اللي اشترى»، «في عنيكي الضي»، و«من غير ما تتكلمي»، وكان له تعاون واحد مع إيهاب توفيق في أغنية «مدفع رمضان»، ووليد توفيق في أغنية «عشمنا وراح».