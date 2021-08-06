«التعليم العالي»: حصر حملة الماجستير والدكتوراه ليس بنية التعيين

قال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الخطاب المرسل لرؤساء الجامعات الحكومية بخصوص حصر حاملي شهادات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه لا يعني تعيينهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن الوزارة طلبت من رؤساء الجامعات الإسراع في إمداد الوزارة بقاعدة بيانات لكل جامعة حول عدد الذين تحصلوا على الماجستير والدكتوراه من الجامعة خلال الـ5 سنوات الماضية، بغرض تكوين قاعدة بيانات كاملة حول أعدادهم وتخصصاتهم، لكن لا نية لما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول بدء خطوات تعيينهم، كون التعيين لا يأتي سوى وفقا لقانون الخدمة المدنية، والذي ينص على أن التعيينات تتم وفقا لمسابقات حكومية حال الاحتياج.

الحكومة تعلن خطوات التعيين في الجهاز الإداري للدولة

يذكر أن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد حددت آليات التعيين في الجهاز الإداري للدولة، عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للامتحان، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان.

وحال التساوي بين المُتقدمين للامتحان في الدرجات المقيمة من لجنة الاختيار، يكون التقييم وفقا للدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية.

وتجرى مسابقات التعيينات الحكومية في شهري يناير ويوليو من كل عام، إذا تطلبت الحاجة إلى هذه التعيينات، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لهان والإعلان عنها قبل موعد بدء المسابقة بـ15 يومًا على الاقل، مع تحديد المكان المخصص لإجراء الامتحانات.