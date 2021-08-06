بيع 10 محال تجارية و5 وحدات إدارية بالمزاد العلني في أسيوط الجديدة

أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بيع 10 محال تجارية و5 وحدات إدارية ومهنية بالمزاد العلني بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الجهاز، في إطار خطة جهاز مدينة أسيوط الجديدة لتوفير الخدمات لسكان المدينة.

وأضافت عمار، أنه تم بيع جميع المحال والوحدات المطروحة خلال جلسة المزاد والتي استهدفت جميع المناطق والأحياء بالمدينة، وتراوحت مساحات المحال المباعة من 20 مترمربع : 86 متر مربع بأنشطة متنوعة «سوبر ماركت - مطعم - كافتيريا – عِلافة - أدوات منزلية».

وأوضحت رئيس الجهاز، أن سعر البيع للمتر المربع للمحال تراوح ما بين 16 ألف جنيه و61 ألف جنيه، بينما تراوح سعر بيع المتر مربع للوحدات الإدارية والمهنية ما بين 6650 جنيها و 9200 جنيه، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال خطة الطرح لتشمل أنحاء المدينة كافة.