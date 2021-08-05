مسؤولو الإسكان يتفقدون محطات الصرف وتطوير محاور وطرق القاهرة الجديدة

أجرى المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمشرف العام على أعمال المرافق، زيارة تفقدية لمشروعات المرافق ومحطات وخطوط الصرف الصحي وتطوير محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز ومديرو المحطات والمشروعات.

وفي مستهل الجولة، اطمأن مسؤولو الوزارة على أعمال الصيانة اللازمة لمحطات وروافع الصرف الصحي ومولدات الكهرباء قبل دخول فصل الشتاء، وتفقدوا أعمال تنفيذ خط ازدواج صرف صحي بطول 4 كم وقطر 1200 مم، للمساهمة في حل أزمة الأمطار ومشكلات الصرف الصحي، حيث يربط الخط بين محطة رفع جنوب الأكاديمية ومحطة مركز المدينة ومحطة جنوب المستثمرين ومحطة امتداد جنوب المستثمرين، وتم المرور على مسار الخط بالكامل وعلى جميع محطات الصرف الصحي، للتأكد من كفاءة التشغيل وتجربة الديزل الاحتياطي حال حدوث عطل بالكهرباء.

وشملت جولة مسؤولي وزارة الإسكان تفقد الأعمال الجاري تنفيذها من خطوط الانحدار الرئيسية داخل المدينة، والتي تعتبر جزءا من مشروع الحل الآجل لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تتراوح أقطار تلك الخطوط من (800 مم : 1800 مم)، ويتم تنفيذها بالتجمع الأول لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها للجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده، وكلف مسؤولو الوزارة، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتعارضة مع تطوير المحاور الطولية والعرضية بالتجمع الأول.

واستكمل مسؤولو الإسكان الجولة، بمتابعة أعمال التطوير الجارية بالتجمع الأول، حيث يتم تطوير محور السادات بطول 11 كم، وتشمل الأعمال توسعة المحور وجعله محورًا حرًا يتم ربطه بمحور الميثاق وحتى التسعين الشمالى، ويعتبر مدخلًا رئيسيًا للتجمع الأول، ويجري الآن تعديل المحور بتقاطعه مع مصطفى كامل. كما تم المرور على أعمال تطوير محور يوسف السباعي بطول 11 كم، حتى ربطه بطريق السويس، وأعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.5 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي.

ووجّه مسؤولو الوزارة بسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة وتكثيف العمل مع إضافة أطقم أخرى للمواقع لسرعة الإنجاز، والانتهاء من الأعمال المتعارضة مع المحاور القادمة من مدينة نصر ومصر الجديدة للتجمع ومنها للعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أنّه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.5 كم من الطريق الدائري وحتى مصطفى كامل، وأعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم، نظرا لأهمية تطوير مداخل ومحاور التجمع الأول وربطها بالطرق الرئيسية (السويس - الطريق الدائري – طريق الميثاق).