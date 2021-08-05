بدء حجز شقق الإسكان الأحد المقبل.. تعرف على أبرز الأماكن والأسعار

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات شروط «سكن لكل المصريين 2» الأحد المقبل، لمتحدي الإعاقة فقط، ويوم 15 أغسطس لكل المواطنين، في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% على مدار ثلاثون عامًا.

وفي هذا الصدد وقبل أيام من فتح باب التقديم، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أماكن طرح شقق الإسكان وأسعارها وفق لما قالته مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أماكن شقق الإسكان التابع لمبادرة التمويل العقاري

ووفقًا للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، سيتم طرح شقق في المحافظات التالية: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط».

كما سيتم تخصيص وحدات في مدن «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، وبورفؤاد».

أسعار شقق الإسكان

ويتراوح سعر الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري «غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة» بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، بين 164 ألف جنيه، و310 آلاف جنيه.

ويتراوح سعر الوحدات السكنية المطروحة التي تبلغ مساحتها بين 100 و120، بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% متناقصة سنويًا.

ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بكافة الأماكن المعلن عن طرح وحدات سكنية بها.

ويتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق من خلال الضغط على هذا الرابط.