تعرف على التحويلات المرورية لخط سير موكب نقل مركب الملك خوفو

قبل ساعات على انطلاق موكب نقل مركب الملك خوفو - مركب الشمس - من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصرى الكبير، أعلنت إدارة المرور غلق كلى للطرق والمحاور المؤدية لخط سير الموكب وفرض تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين خلال فترة الغلق التي ستبدأ من الساعة 6 مساء اليوم الجمعة وحتى صباح يوم غدا السبت.

وقالت إدارة المرور، إنه سيتم غلق كلى للطرق والمحاور المؤديه لخط سير الموكب عند بداية التحرك بدءاً من بوابة المنطقة الأثرية المطلة على طريق الفيوم الصحراوي الكائنه أمام مدينة حدائق الأهرام مرورا بميدان الرمايه وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وصولا إلى المتحف المصرى الكبير .

وفى سطور ترصد «الوطن» الطرق التي سيتم غلقها وتفاصيل التحويلات المرورية خلال ساعات موكب نقل مركب الملك خوفو، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

- إغلاق طريق الفيوم الصحراوي في الإتجاهين بدايه من فتحه الدوران الكائنه بالجزيره الوسطى بالمنطقه المواجهه لبوابة خفرع لحدايق الأهرام حتى ميدان الرماية.

- إغلاق طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي في الإتجاهين بدايه من ميدان الرماية حتى مناطق أسفل الطريق الدائرى.

- إغلاق مناطق ميدان الرماية للإتجاه القادم من طريق المنصورية – كفرة نصار - شارع الأهرام - شارع الملك فيصل.

الطرق البديلة والتحويلات المرورية

- يمكن للقادم من طريق الفيوم باتجاه ميدان الرماية الدوران من فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهه لبوابة خفرع بحدائق الأهرام وهى المنطقة التي يتم بها الإغلاق، ومنها يتم العودة لطريق الفيوم ثم يسلك قائد المركبة طريق الواحات مع بداية حدائق الأهرام ومنه يصعد أعلى الطريق الدائري ومنه يستطيع اختيار المخرج الذي يريد الذهاب عليه كمخرج المنصورية ومن بعده المخرج المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل.

- ويمكن للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بإتجاه ميدان الرماية وشارع الأهرام وشارع فيصل أن يسلك أعلى الدائري عن طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطيه والوراق ثم النزول لطريق المنصورية والمخرج المؤدي إلى محور اللبيني ومنه يستطيع المواطن الوصول لمناطق شارع الهرم وفيصل وميدان الجيزة.

- يستطيع المواطن القادم من القاهرة باتجاه مناطق حدائق الأهرام وطريق الفيوم والرماية وطريق الواحات، السير يمينا باتجاه شارع محمد حجازي المتفرع من طريق إسكندريه الصحراوي قبل مطلع الطريق الدائري المشار إليه مباشره ثم استكمال السير حتى مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى طريق الواحات ومناطق 6 أكتوبر ثم السير يساراً بطريق الواحات اتجاه طريق الفيوم الصحراوي ومناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

- أما القادم من مناطق المنصورية والأهرام والملك فيصل وكفر نصار، ويرغب بالسير اتجاه طريق الفيوم الصحراوي وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي ومناطق مدينه حدائق الأهرام ومدينة الضباط ومدينة 6 أكتوبر، عليه أن يستكمل السير بطريق المنصورية اتجاه مناطق كرداسة ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائن بعد مناطق أسفل الطريق الدائرى، ثم الصعود أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى طريق الواحات، ثم السير اتجاه طريق الفيوم الصحراوي ومناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

- وبشأن من يرغب بالسير باتجاه طريق إسكندرية الصحراوي، فإنه سيتم عقب الصعود أعلى الطريق الدائري من المطلع سالف الذكر والنزول مرة أخرى بمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي.