غلق كلي للطرق والمحاور المؤدية لخط سير «موكب نقل مركب خوفو» بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء الاحتفال بنقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات، إلى المتحف المصري الكبير، بطريق «القاهرة- إسكندرية» الصحراوي، في مراسم رفيعة المستوى، التي تقام ابتداء من الساعة 6 مساء غدا الجمعة، وفي إطار القيام بالإجراءات اللازمة للتأمين الكامل أثناء أعمال نقل المركب المشار إليه، تنوه المحافظة بأنه سيتم إجراء غلق كلي للطرق والمحاور المؤدية لخط سير الموكب المشار إليه عند بداية التحرك بدءا من بوابة المنطقة الأثرية المطلة على طريق الفيوم الصحراوي، الكائنة أمام مدينة حدائق الأهرام، مرورا بميدان الرماية وطريق «القاهرة- إسكندرية» الصحراوي، وصولا إلى المتحف المصري الكبير، حيث تقام هذه الاحتفالية ابتداء من الساعه 6 مساء غد الجمعة، حتى الانتهاء الكامل من فعاليات الاحتفالية، صباح يوم السبت، الموافق 7-8-2021.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي أمام حركة المرور بالطرق والمحاور الآتية:

1- طريق الفيوم الصحراوي في الاتجاهين، بداية من فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لبوابة خفرع لحدايق الأهرام، حتى ميدان الرمايه.

2- طريق «القاهرة- إسكندرية» الصحراوي في الإتجاهين بداية من ميدان الرماية حتى مناطق أسفل الطريق الدائري.

3- مناطق ميدان الرماية للاتجاه القادم من طريق المنصورية– كفر نصار- شارع الأهرام- شارع الملك فيصل.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الآتية للتيسير على المواطنين:

التحويلة المرورية الأولى: حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم، تجاه ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية وشارع الأهرام وشارع الملك فيصل ستقوم بالدوران من فتحه الدوران الكائنة بالجزيره الوسطى بالمنطقة المواجهة لبوابة خفرع بحدائق الأهرام (موقع الغلق) والعودة بطريق الفيوم، ثم السير يمينا بطريق الواحات، ثم الصعود أعلى الطريق الدائري والنزول عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المنصورية والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل.

التحويلة المرورية الثانية: وهي لحركة المركبات القادمة من طريق «القاهرة- إسكندرية» الصحراوي، وترغب بالسير تجاه ميدان الرماية، وشارع الأهرام وشارع الملك فيصل، ويتم الصعود أعلى الطريق الدائري عن طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطية والوراق، ثم النزول مرة أخرى عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المنصورية، والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام الملك فيصل.

أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير تجاه مناطق مدينه حدائق الأهرام، وطريق الفيوم ومدينة الضباط بالرماية، وطريق الواحات، فسوف يتم السير يمينا باتجاه شارع محمد حجازي، المتفرع من طريق إسكندرية الصحراوي، قبل مطلع الطريق الدائري المشار إليه مباشرة، ثم استكمال السير حتى مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى طريق الواحات ومناطق 6 أكتوبر، ثم السير يسارا بطريق الواحات باتجاه طريق الفيوم الصحراوي ومناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

أما عن التحويلة المروريه الثالثة فسوف تكون لحركة المركبات القادمة من مناطق المنصورية والأهرام والملك فيصل وكفر نصار، وترغب بالسير تجاه طريق الفيوم الصحراوي وطريق «القاهرة- إسكندرية» الصحراوي ومناطق مدينه حدائق الأهرام ومدينة الضباط ومدينة 6 أكتوبر، حيث سيتم استكمال السير بطريق المنصورية تجاه مناطق كرداسة ثم الدوران والعودة من فتحه الدوران الكائن بعد مناطق أسفل الطريق الدائري ثم الصعود أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى طريق الواحات ثم السير إتجاه طريق الفيوم الصحراوي ومناطق مدينه حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير باتجاه طريق إسكندريه الصحراوي، سيتم عقب الصعود أعلى الطريق الدائري من المطلع سالف الذكر النزول مره أخرى بمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق القاهرة إسكندريه الصحراوي.

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة، سوف تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمواقع الغلق الكلي المشار إليها، وكذا بمسار التحويلات المرورية سالفه الذكر، لتيسير الحركة المرورية، وكذا تجهيز ووضع كافه المساعدات الفنية ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلي بالكباري والمحاور المشار إليها من حيث (طواحين ضوئية - حواجز فسفورية - مخاريط) لإرشاد قائدي المركبات وضمان أمن وسلامة المواطنين.