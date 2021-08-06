زراعة دمياط: منتجاتنا من محاصيل الصوب بأسعار تنافسية

تفقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، صوب الخضار التابعة لاتحاد المجالس الزراعية والمقامة بديوان المديرية بعد أن تم تجهيزها للزراعة .

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم، أن المديرية تهتم بتطوير ورفع كفاءة كافة المشروعات التابعة للمديرية وتكثيف انتاجها لتوفير منتجات مضمونة المصدر وذات جودة عالية وبأسعار تنافسية للمواطنين.

وتفقد وكيل الوزارة أحد عنابر الإنتاج الداجني التابعة للمجلس الزراعي بدمياط والذي تم الإنتهاء من أعمال ترميمه ورفع كفائته وذلك في إطار التعاون بين المديرية والإدارة العامة للمجالس بقيادة المهندسة إكرام العدوي، مدير إدارة المجالس الزراعية ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الزراعة حيث أوصى بالبدء في تشغيله فورا مؤكدا على استكمال عمليات التطوير لباقي المشروعات التابعة للمديرية.

وكيل زراعة دمياط: 6001 فدان زرعوا بنظام الري الحديث

وتفقد «عبد السميع»، الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بنواحي المحافظة حيث تم المرور على زراعات الفلفل المحمل عليها خيار، مشيرا لتوجه العديد من المزارعين بنطاق المحافظة لتطوير أنظمة الري والتحول لاستخدام نظم الري الحديث وقد تخطت المساحات التي تم تنفيذ نظم الري بها أكثر 6001 فدان بأعداد تجاوزت 3556 مزارع ولاقت نتائج ممتازة من حيث تفوقها في معدلات الإنتاج وكذلك جودة المنتج الأمر الذي يبشر بزيادة الإقبال والتوسع في استخدام نظم الري الحديث مستقبلا في ظل الجهود المبذولة لتوعية المزارعين بأهميتها وتقديم الدعم الفني لهم.