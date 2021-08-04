هل الإعلان العاشر للإسكان ضمن المشروعات المستفيدة من مبادرة الـ3%؟

عقب إعلان البنك المركزي رسميا عن تطبيق مبادرة التمويل العقاري، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3 %، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، يبحث عددا كبيرا من المواطنين عن المشروعات السكنية المستفيدة من مبادرة التمويل العقاري.

ومن ضمن الأسئلة المتداولة، السؤال حول استفادة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، من مبادرة التمويل العقاري، ووفقا لما أعلنه البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن المشروعات السكنية المستفيدة من مبادرة التمويل العقاري، فإن الإعلان العاشر ضمن الإعلانات التي لم يطبق عليها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بل سيتم تطبيق مبادرة التمويل العقاري القديمة، والتي تسمح بالسداد لمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى.

وهناك عددا كبيرا من الإعلانات في مشروع الإسكان الاجتماعي لن تستفيد من مبادرة التمويل العقاري، والفائدة الـ3%، والتقسيط لمدة تصل إلى 30 عاما، وهي الإعلانات التي سبقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وتشمل تلك المشروعات السكنية، من الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، حتى الثالث عشر، والتي تجرى عمليات التخصيص والتسليم لهم في الوقت الراهن، وسيعاملوا بفائدة 8%.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري في مصر، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد، كما تسمح مبادرة التمويل العقاري الرئاسية بالتقسيط لمدة تصل إلى 30 عاما، بفائدة 3% متناقصة.

وأعلن البنك المركزي تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل مبادرة «التمويل العقاري» لمحدودي ومتوسطي الدخل، على أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل.

ويبلغ الحد الأقصى لدخل الفرد المستفيد من مبادرة التمويل العقاري 54 ألف جنيه سنويًا، وقيمة القسط الشهري للمستفيد من المبادرة من محدودي الدخل حوالى 1027 جنيهًا.