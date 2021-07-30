تعرف على حصاد وزارة الزراعة فى أسبوع «إنفوجراف»

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، «الانفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 49، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، للأسبوع الماضي في الفترة من 23 إلى 29 يوليو الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، حيث أشار الملخص إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكرى 69 لثورة يوليو المجيدة، لافتا إلى أن الثورة قضت على الرأسمالية والاقطاع وجعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا.

وألقى الانفوجراف الضوء على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وأعلن الرئيس الترحيب بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين حالياً في القاهرة وهو ما يؤكد الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يجعلها نموذجاً يحتذى به للشراكة التنموية بين دول حوض النيل، فضلا عن إجراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم استقبال رسمية لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان، جيمس واني إيجا، بمقر رئاسة الوزراء، حيث تم عزف السلام الوطنى للبلدين.

واستعراض حرس الشرف، حيث يضم الوفد السوداني وزراء: الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعددا من المسؤولين فى جنوب السودان.

كما استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان، أونيوتي أديجو، وبحث معه آفاق التعاون بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم للأشقاء في جنوب السودان التي تربطنا بها علاقات تاريخية وأزلية.

وعقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعا بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، حيث استعرض الوزير خلال الاجتماع الانجازات التي تحققت في مجالات القطاع الزراعي المختلفة، كما استعرض استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

كما أهدى اللواء احمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وزير الزراعة درع اللجنة، كما أكد أعضاء اللجنة اطمئنانهم، إلى منظومة الأمن الغذائي في مصر خاصة بعد استعراض وزير الزراعة امام اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن والمشروعات الزراعية الضخمة التي تستهدف إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء نهائيا، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث جاءت الموافقة على القانون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، حيث أكد وزير الزراعة أن مشروع قانون حماية البحيرات يستهدف تطوير قطاع إنتاج الأسماك في مصر.

واجتمع السيد القصير مع الدكتور كريس نيلسون، رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك المصرية الأمريكية المشتركة ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيمين الأمريكية، والدكتور راميش اينجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك وشركة كيمين، والدكتور مجدي السيد، المؤسس والمدير التنفيذى لشركة ميفاك، لبحث سبل التعاون المشترك وخطط العمل الخاصة بتطوير إنتاج اللقاحات البيطرية والنهوض بها.

وخلال هذا الاسبوع وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، على اعتماد 323 مليون جنيه لعدد 2350 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية 22 ألف رأس فى جلسته الأخيرة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 4.9 مليار جنية لأكثر من 30 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 331 ألف رأس ماشية.

وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف يوضح، الجهود التي بذلتها الوزارة وقطاعاتها الخدمية ومعاملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستقبلت الحديقة النباتية بأسوان والتابعة إلى معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي؛ للتعرف على الأنواع النباتية النادرة التي لا مثيل لها، حيث تضم الحديقة 720 نوع نباتي نادر على مستوى العالم.

وأعلنت الوزارة أنه تم حصاد 3500 فدان من محصول البنجر من إجمالي 4000 فدان بمشروع غرب غرب المنيا، وتوريد حوالى 60 ألف طن لمصانع السكر بالمنيا والفيوم، حيث تتمثل متوسط نسبة السكر في البنجر 22%.

وتم الإنتهاء من حصاد 500 فدان القمح وتوريد المحصول بالكامل، كما أعلن المعمل المركزي للمبيدات، أنه تم خلال النصف الأول من عام 2021 إجراء تحاليل واختبارات، لنحو 9100 عينه من رسائل مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المصنعة محليا، كما قام بعدد من الدراسات بلغت 2300 دراسة ما بين دراسات سمية حادة وسمية بيئية ودراسات بصمة وشوائب ودراسات فترة ما قبل الحصاد لمبيدات جديدة.

وبلغ إجمالي ما تم تحصينه من جرعة حوالي أكثر من 3 مليون جرعة للماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما نظم معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية إلي قري محافظه القليوبية المختلفة بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

واستقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية طلاب قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة- جامعة الأزهر، وذلك في إطار دور المعمل لتأهيل طلاب السنوات النهائية لسوق العمل، كما شارك المعمل في الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية لمنتجي ومصدري الصناعات الغذائية ومقدمي الخدمات وشركاء الغرفة، وبلغ عدد الشهادات الخاصة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الأسبوع، نحو 4000 شهادة.