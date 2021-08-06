تفاصيل القصف المتبادل بين حزب الله والاحتلال في جنوب لبنان (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على مناطق في جنوب لبنان ردا على هجوم صاروخي استهدفه، للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار أطلقت في عدد من البلدات في الجولان والجليل الأعلى بعد إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان، مضيفا أن «القبة الحديدية» تمكنت من اعتراض معظم هذه القذائف بينما سقطت الباقية في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس «هار دوف)»، بحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي «جالي تساهال».

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف المناطق اللبنانية التي أطلقت منها هذه الصواريخ.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.

في سياق متصل أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، بأن راجمة صواريخ أطلقت من مرتفعات جبل الشيخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مراسل فضائية «روسيا اليوم» في لبنان، أن الصواريخ أطلقت من منطقة العرقوب جنوب البلاد واستهدفت موقعا إسرائيليا في مزارع شبعا.

وتبنى «حزب الله» اللبناني العملية، قائلا إنه أطلق عشرات الصواريخ من عيار 122 ملم على أراض مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي.

ويأتي ذلك بعد يومين من سقوط صاروخين أطلقا من لبنان على الجليل، وشن الجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق في لبنان.

وتلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت تقارير مفصلة عن مجريات الأحداث، بحسب «يديعوت أحرونوت».

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مشاورات في هذه الساعة مع كبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيل ومسؤولين أمنيين آخرين.

وأفاد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن طائرات سلاح الجو تغير على مصادر النيران في لبنان.