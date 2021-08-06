محافظ مطروح يكلف بالتصدي لـ«وصلات الخلسة» بخطوط مياه الشرب

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تشكيل لجنة من قيادات ديوان عام محافظة مطروح بالتناوب للمتابعة اليومية لضخ مياه الشرب والمرور على الأحياء والمناطق السكنية في مدينة مرسى مطروح، والتأكد من وصول المياه إليها وفق الجدول المخطط زمنيا من شركة المياه والإطمئنان على وصول المياه على طول الخط وعدم إغلاق أى محابس بكل منطقة وتحديد أى معوقات ووضع الحل الأمثل لتلافي تلك المعوقات، والإعلان عن أسماء وأرقام تليفونات رؤساء اللجنة وأعضائها من نواب رئيس مدينة مرسى مطروح، ورئيس الحى ومندوب شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

محافظ مطروح يوجه بالإعلان عن جدول مواعيد ضخ المياه

ووجّه محافظ مطروح خلال لقائه، اليوم، بالدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديري الشركة والمهندس طارق زكى رئيس قطاع كهرباء مطروح بحضور اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة بمتابعة موقف كميات وضخ مياه الشرب بمطروح والاطمئنان على وصولها إلى المواطنين، كما وجه بالإعلان عن جدول ضخ المياه بمناطق مرسي مطروح على مدار الأسبوع، وتكثيف الحملات علي طول خط المياه القادم إلى مرسى مطروح على طول الساحل الشمالى وإزالة وصلات سرقات المياه، مع تحرير المحاضر وإحالتها إلى الجهات المختصة، ومتابعة الاطمئنان على المخزون الكافي للمياه، وتأمين التيار الكهربائي لمحطات التحلية مع محاسبة أى مسئول عن تقصير، والرد العاجل على شكاوى المواطنين مع إعلام المواطنين والرد عليهم بالاجراءات التى تتخذها الشركة والدفع بسيارات المياه لتيسير ضخ ونقل المياه إليهم خاصة بالمناطق المرتفعة.

تذليل العقبات بقطاع مياه الشرب في مرسي مطروح

كما وجّه محافظ مطروح إلي رئيس قطاع الكهرباء بمراجعة أسباب عدم استقرار التيار الكهربائي في بعض المناطق السكنية في مرسى مطروح، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم جميع الإمكانيات وتذليل العقبات وحل المشكلات لتوفير الخدمات للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والكهرباء، لافتا إلى أن ما يجرى ضخه من أرصدة من مياه الشرب بمطروح كافيه، وكذلك الفائض في الطاقة الكهربية بما يستوعب زيادة الكثافة خلال فصل الصيف.