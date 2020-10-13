إنشاء 3 مراكز جديدة لخدمة عملاء شركة مياه الشرب بمطروح

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن الانتهاء من إنشاء 3 مراكز خدمة عملاء جديدة فى مدينة الضبعة والعلمين وشارع الإسكندرية.

وأضاف "خالد" في تصريح له اليوم، إن الشركة بصدد إنشاء مراكز خدمة فى 3 مدن بمطروح وهى مدينة الحمام ومدينة السلوم بالإضافة إلى مدينة سيدى براني غرب مطروح بالقرب من الشريط الحدودى مع ليبيا لخدمة أهالى المنطقة الغربية.

وتفقد "خالد" رافع مياه الشرب بحي الزهور، بمنطقة الكيلو 4 شرق مدينة مرسى مطروح، وتابع أعمال رفع كفاءة المحطة وعنبر الطلمبات، كما تفقد موقع إنشاء مركز خدمة العملاء الجديد لخدمة أهالى منطقة الكيلو 4 والكيلو 7 فى ظل توجه الشركة لزيادة أعداد مراكز خدمة العملاء وتطويرها تسهيلا على المواطنين للحصول على أفضل خدمة.

وتابع "خالد" فى جولته الميدانية زيارة محطة تحلية مياه البحر كليوبترا لمتابعة أعمال التطوير لتجهير المحطة لتجديد شهادة TSM الدولية الممنوحة من هيئة التعاون الدولى الألمانية فى الإدارة الفنية المستدامة، وأصدر تعليمات بسرعة نهو أعمال إصلاح خط مياه بشارع شاطئ الغرام على الشكل الأمثل وإعادة ضخ المياه فى أسرع وقت.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح افتتحت محطة تحلية مياة الشرب فى الضبعة، وتغطى المدينة الجديدة بالضبعة، وتخدم الساحل الشمالى بالإضافة إلى الإهتمام بزيادة فروع مكاتب خدمة العملاء فى مطروح والساحل الشمالى.