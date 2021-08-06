تعرف على أسماء المعينين بمجلس الدولة بقرار جمهوري

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين 411 من خريجي كليات الحقوق دفعتي 2016 و2017، في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة، وفى سطور تنشر «الوطن»، أسماء المعينين بقرار جمهوري بمجلس الدولة.

وجاء القرار بناءً على موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، بجلسته التى عقدت في 27 مارس 2021، وبناءً على ما عرضه المستشار عمر مروان، وزير العدل، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليأتى القرار الجمهوري بالتعيين.

أسماء المعينين بقرار جمهوري بمجلس الدولة في الصور التالية:

مجلس الدولة يواصل تمكين المرأة في مناصبه وفقا لتوجيهات السيسي

في سياق أخر، كان مجلس الدولة، أعلن في فبراير الماضى، قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة لدفعة 2020.

يأتى ذلك في الوقت يعمل فيه مجلس الدولة على إنهاء إجراءات عمل القاضيات في مجلس الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.

فيما قال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمي للمجلس في تصريحات صحفية سابقة، إن مشاركة العنصر النسائي لمجلس الدولة كان بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن المجلس وافق على تعيين عددا من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة مندوب ووظيفة نائب بالمجلس.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من القاضيات اللاتي سيعملن في مجلس الدولة من الحاصلات على تقدير تراكمي جيد جدًا في الليسانس ويفضل من لها ترتيب على دفعتها، مؤكدا أن مجلس الولة وفر أفضل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللاتي يرغبن في سحب ملفات التعيين في مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المُقررة.