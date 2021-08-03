رئيس مجلس علماء المسلمين الإندونيسي يشيد بدور مؤسسات الدولة في ردع الشر

قال الدكتور مفتاح الأخيار، رئيس مجلس علماء المسلمين في أندونيسيا، إنَّ «الناس كلهم سكارى إلا العلماء»، مضيفًا: «الإمام الشافعي وصف الإمام الديني بالعاكف على دينه».

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العلمية الثانية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء الذي يعُقد 2 و3 أغسطس الجاري، بالقاهرة، مؤكّدًا أنَّ الإمام له ثلاث مسؤوليات، مسؤولية أمام المرء، وأمام الأمة، وأمام الله.

وأشاد بدور مؤسسات الدولة الساهرة في ردع الشر، مؤكّدًا أنَّه إذا غاب الالتزام بالعدل انتشر الشر وأصبح مجتمعا بدائيًا، مؤكّدًا أنَّ أسلوب الترغيب والترهيب وما أجمع عليه المربون هو أمر غاية في الأهمية.

وتابع: «هناك كلمتان خفيفتان بسيطتان، الجهاد والاجتهاد لطاعة الله، ونحن في حاجة ماسة إلى إيقاظ ضمير الأمة، مستشهدًا بقول عبدالله بن مسعود: «لو أنّ أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم».