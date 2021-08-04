مجلس الدولة يلزم محافظة الإسكندرية بدفع 31 مليون جنيه للسكة الحديد 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر في مطالبة محافظة الإسكندرية بسداد مقابل تكاليف تهدئة سرعة القطارات فوق نفق سيارات كليوباترا، والبالغة 31 مليون جنيه، مع مراعاة ما سددته المحافظة بالفعل نظير مقايسة التهدئة.

بداية الواقعة

وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 12 يناير 2014، أصدر محافظ الإسكندرية أمر الإسناد رقم (2) لشركة المقاولون العرب لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير نفق كليوباترا بالأمر المباشر وتحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط لصالح محافظة الإسكندرية، بقيمة تقديرية 15 مليون جنيه، بمدة تنفيذ قدرها ستة أشهر.

وأضافت، الجمعية في فتواها، أن المشروع محل النزاع بدأ في 8 يونيو 2014 وتاريخ انتهائه في 29 يوليو 2017، وكان الثابت من مطالعة المستندات أن المشروع يتطلب التنسيق مع الهيئة القومية للسكك حديد مصر لتنفيذه، وهدم الاستراحات الخاصة بالأخيرة وإنشاء استراحات بديلة على نفقة المشروع، فضلا عن إصدار تصريح من الهيئة بمبلغ مقداره 12 مليون جنيه جراء أعمال تهدئة القطارات وإزالة وتركيب القضبان وأعمال الخوازيق في أثناء العمل بالمناطق التابعة للهيئة.

المحافظة تخاطب النقل بتخفيض المقايسة

وتابعت، بأنه بتاريخ 6 أغسطس 2014 خاطبت المحافظة وزارة النقل بطلب الموافقة على تخفيض قيمة المقايسة المطلوبة والمعدة بمعرفة الهيئة نظير التهدئة الخاصة بالمشروع والتي كانت تقدر بمبلغ 14 مليونا و83 ألف جنيه، فردت الوزارة بتاريخ 19 أغسطس 2014 بالموافقة على تخفيض المبلغ المشار إليه إلى 12 مليون 264 ألف جنيه تمثل القيمة الفعلية للأعمال التي تقوم بها إدارات الهيئة المختلفة.

وكان تبين من الأوراق أن المحافظة اقترحت إبرام عقد مع الهيئة بشأن أعمال التهدئة محل النزاع في خطابها الموجه إلى وزارة النقل، فقامت الهيئة بتاريخ 12 ابريل 2015 بمخاطبة المحافظة بصورة معدلة من العقد المشار إليه، طالبة في ختامه سرعة توقيع العقد وسداد الدفعة الأولى منه، وبتاريخ 16 مايو 2015 خاطبت المحافظة وزارة النقل بطلب الموافقة على استئناف العمل وإصدار التصاريح اللازمة، وقد تضمن الكتاب الأخير تعهد المحافظة بالسداد مشيرة إلى عدم الحاجة إلى توقيع العقد، وبناء عليه قامت المحافظة بسداد بعض المبالغ.

وأوضحت الفتوى، أن المشروع لم يتم الانتهاء منه في موعده، مما أدى إلى تراكم تكاليف التهدئة حتى وصلت إلى 36 مليونا و721 ألف جنيه، وخُفضت إلى 31 مليونا و960 ألف جنيه حتى جرى التسلم الابتدائي للمشروع في 5 مايو 2018.

الفتوي تنتهي إلى الزام المحافظة بالمبلغ محل النزاع

واستكملت، «فمن ثم تلتزم المحافظة بسداد مقابل تكاليف تهدئة سرعة القطارات فوق نفق سيارات كليوباترا، والذي تم تقديره بمبلغ 31 مليون جنيه، ومن ثم تكون مطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر محافظة الإسكندرية بسداد مقابل التهدئة على النحو السابق تحديده قائما على سند من القانون».