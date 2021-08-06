عاجل.. ضبط طبيب المنوفية المزيف متلبسا وبحوزته أدوية مغشوشة

ألقت قولت الشرطة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، القبض علي شخص انتحل صفة طبيب وأنشأ مركزا للعلاج الطبيعي غير مرخص في قرية «جريس»، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب المغشوشة ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، بواقع 46 علبه دواء.

وأشار بيان صادر عن مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم، أن معلومات وردت لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تفيد بانتحال المدعو «خ.م.ش»، صفة طبيب ويمارس مهنه الطب والعلاج الطبيعي بمركز طبي بقريه جريس مركز اشمون، وتم التنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتعاون مع مأمور مركز شرطه أشمون، والعلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، والتموين باشمون، وضبط الطبيب المزيف متلبسا أثناء ممارسة عمله ووجود حالات بالمركز تقوم بإجراء الجلسات العلاجية والكشف الطبي.

وبسؤال أحد المرضي المترددين على المركز و تحريز كروت متابعة ودفاتر بأسماء المرضي أفاد أن العاملين بالمركز قاموا بإيهامهم أنه طبيب ويأتي من محافظه الجيزة وانه مشهور في مجال تخصصه وتقاضي مبالغ مالية كبيرة تم تحريزها نظير الكشف وإجراء الجلسات العلاجيه لهم .

من جانبه وجه الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الشكر لإداره العلاج الحر علي مجهوداتهم في الحملات الموسعة خلال الأيام السابقه، مؤكدا علي إستمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين .