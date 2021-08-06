ضبط 110 قضايا مخدرات وتنفيذ 51559 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط «34 قطعة سلاح ناري، بحوزة 33 متهما»، وذلك على النحو التالي: 2 رشاش جرينوف، 8 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 21 فرد محلي، 10 خزينة متنوعة، 154 طلقة مختلفة الأعيرة، 148 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 51559 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: 181 حكم جناية، 16965 حكم حبس جزئي، 3267 حكم حبس مستأنف، 23679 حكم غرامة، 7467 مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 110 قضايا مخدرات، بإجمالي 118 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 3٫380 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫826 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 6٫530 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 475 جرامًا، كمية من مخدر البودر وزنت 480 جراما، كيمة من مخدر الإستروكس وزنت 405 جرامات، كمية من مخدر شابو وزنت 295 جرامًا، كمية من مخدر الفودو وزنت 420 جرامًا، كمية من مخدر آيس 10 جرامات، و1604 أقراص مخدرة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 7 متهمين. في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 14 متهمًا. في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 333 دراجة نارية مخالفة. في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 37516 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.