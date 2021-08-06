الداخلية تقدم مساعدات عينية لأسر المسجونين والمفرج عنهم

وزعت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية مساعدات عينية على عدد من أسر المسجونين والمفرج عنهم، وذلك فى إطار برامج الرعاية اللاحقة المقدمة لهم، فى إطار تفعيل الدور المجتمعى للوزارة من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصاً على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم.

وتم توزيع المساعدات خلال الفاعلية التى أقيمت باتحاد الشرطة الرياضى، بينما قدم أسر المسجونين والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، استكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.