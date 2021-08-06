رئيس «اختبارات القدرات»: يحق للطالب التأجيل بسبب كورونا

أكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات 2021، وعميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أن الهدف الأساسي من تطبيق اختبارات القدرات اكتشاف المواهب من بين الطلاب للالتحاق بالكليات المتخصصة، موضحاً أن الاختبارات ستبدأ بمختلف الكليات من يوم غد وحتى 19 أغسطس الجاري.

وأضاف قنديل في تصريحات لـ«الوطن» أنه يحق للطالب تأجيل اختبارات القدرات 2021 حال المرض أو الاشتباه بكورونا وتكون خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي فى 19 أغسطس، مؤكدا أنه لا يمكن للطالب إعادة الاختبار حال الرسوب أو التسجيل لأداء اختبارات القدرات لكليتين من تخصص واحد.

وعن الاستعدادت النهائية لاختبارات القدرات2021 بمختلف الكليات وأبرز التوجيهات في ظل أزمة كورونا، أوضح أن وزارة التعليم العالي وضعت عددا من الإجراءات والضوابط لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الموهوبين بمختلف التخصصات وهى 11 تخصصا تمثل 150 كلية ومعهداً والتي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وهى «الفنون التطببيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية النوعية والتربية الرياضية والجامعات التكنولوجية والتمريض والسياحة والفنادق والإعلام».

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا ومنها ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي وفقا لما أقرته الدولة المصرية، وحول كيفية التسجيل لاختبارات القدرات وكيف سيؤدي الطلاب الاختبارات وما هي الجداول الزمنية لها، قال قنديل: يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبته في الكليات التي يرغب بها ويقوم التنسيق بترتيب المواعيد بحيث لا يكون هناك تداخل في مواعيد الاختبارات، حيث إن هناك كليات تحتاج اختبارات القدرات لها لأكثر من يوم مثل «التربية الرياضية»، حيث يراعى التنسيق هذه النقطة.

وبعد التسجيل يقوم الطالب بالدخول إلى دليل الطالب على صفحة التنسيق، وهو دليل يشرح فلسفة كل امتحان والدرجات المخصصة لها وكل نموذج تجريبي للامتحان سيجد رابطا «لينك» لموقع إلكتروني يجد به عددا من النماذج، وهناك بعض الكليات لها امتحانات مهارية كتربية رياضية وتربية موسيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتطبيقية، وهي قائمة على المهارة فقط.

وتابع: «أنه بالنسبة لكليات السياحة والتمريض والاعلام والكليات التكنولوجية، اختباراتها قائمة على الامتحانات الورقية «بابل شيت» ويتم تصحيحها إلكترونيا، وهناك اختبارات شخصية ستكون في كليات التمريض وجميع الاختبارات تضمن الاختبار المناسب للطالب وفقاً للتخصص المتقدم للالتحاق به»، مضيفا «ويبدأ الطالب في أداء الاختبارات بمجرد تسديد الرسوم وفقا للجدول الزمني الموضوع من قبل مكتب التنسيق والوقت المناسب المحدد من قبل الكلية».

ولفت إلى أن الرسوم المقررة موحدة (450 جنيها مصريا)، قائلا: «ولو الطالب سيؤدي الاختبار لأكثر من كلية يتم دفع 450 لكل اختبار، والسداد وفقاً لكل كلية وجامعة وغالبيتها يكون الدفع الإلكتروني، ويحق للطالب امتحان واحد للتخصص الواحد ولا يؤدي الطالب اختبارين لتخصص واحد، مشيرا إلى أنه مع أزمة كورونا تم إلغاء الامتحانات المعرفية وتوزيع درجاتها على باقي المواد الدراسية بالإضافة إلى أنه جرى تقليص مدة اختبارات القدرات، لتكون أقصى مدة ساعتين ونصف الساعة.

وبالنسبة لاختبارات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، أفاد بأن اختبارات قدرات الشهادات المعادلة سيتم تحديد موعد اختباراتهم بعد الانتهاء من اختبارات القدرات للثانوية العامة داخل مصر، موضحا أن كل كلية تجري اختباراتها ومن ثم تقوم بقياس المهارية والتصحيح ومن ثم رفع النتائج على موقع الكلية أو الجامعة وفي نفس اليوم تظهر النتائج لكل طالب على الموقع وتظهر خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، مضيفا أن نسب النجاح تتفاوت من تخصص لآخر، وغالبية النتائج لا تقل نسب النجاح فيها عن 50%.

وأكد أنه يحق للطالب تأجيل الاختبارات وفقاً لما تقره الكلية حال الاشتباه بكورونا أو تكون خلال فترة الاختبارات حتى يوم 19 أغسطس، ولا يمكن إعادة الاختبارات للطالب حال الرسوب فيها، موضحا أنه لاعلاقة للكليات بما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي من إعلانات منح كوروسات ودورات تدريبية للتأهيل لاختبارات القدرات، قائلا: «الأعلى للجامعات أوقف التدريبات لاختبارات القدرات».

وبشأن إمكانية مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات بعد موعدها المحدد، قال: «وارد مدها وتكون لظروف ولكن الموعد المحدد حتى الآن حتى يوم 19 أغسطس، وسيتم إتاحتها لطلاب الدبلومات الفنية بعد الشهادات المعادلة وستكون في سبتمبر المقبل».

واستطرد: «اجتهدنا ووفرنا للطالب وولي أمره دليل الطالب كي يكون له مساعدا في الاطلاع على كيفية أداء اختبارات القدرات، ووضحنا شكل الامتحان، والامتحانات الموجودة ستعمل على قياس الموهبة لكل تخصص ويجب عدم اللجوء للكورسات او التدريبات وغيرها والاختبارات تعتمد على الموهبة وكل طالب سيحصل على حقه ولن يضار أي طالب أو يظلم في اختبارات القدرات ويجب أن يقوم الطالب بتأهيل نفسه على الموهبة والقدرة والعمل الذاتي والأهم الموهبة بالنسبة لاختبارات القدرات».