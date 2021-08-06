20 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات 2021 بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات 2021 وصل حتى الآن إلى 20 ألف طالب وطالبة، تقدموا عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2021– 2022.

«التعليم العالي»: اختبارات القدرات 2021 تنطلق غدًا

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى الخميس 19 أغسطس الجاري، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وتبدأ الجامعات غدا السبت، استقبال الطلاب المسجلين لأداء اختبارات القدرات والمسددين لرسومها والتي تبلغ 450 جنيهًا، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتجري اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في التقدم لكليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها «ميت غمر، منية النصر»، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

وشددت الجامعات الحكومية والخاصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال فترة اختبارات القدرات 2021 من أجل مجابهة المرض والحد من انتشاره والتشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة والطلاب وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي.