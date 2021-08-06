«عشان ما يتقفلش».. كيفية تنشيط حسابك البنكي المتروك منذ فترة طويلة

إذا كنت تملك حسابا بنكيا دون رصيد، ولم تتعامل عليه منذ أكثر من عام، وتحتاجه فيجب عليك تنشيطه فورًا، قبل أن يتم إغلاقه بشكل رسمي من قبل البنك التابع له، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي عددًا من الخطوات والإجراءات التي يجب أن يتبعها كل من لديه حساب مصرفي أو حساب على الهاتف المحمول، ولم تستخدمه لمدة طويلة، حيث أطلق عليها اسم «الحسابات الراكدة».

ولفت البنك المركزي إلى أنه يمكن للعميل تنشيط الحساب من خلال الاتصال بالبنك بأي وسيلة حسب سياسة البنك وإجراء إما مصادقة على رصيد الحسابات، أو كتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات، وإذا كانت لديه حسابات أخرى تعمل وليست راكدة، فيمكن تنشيط الراكد منها من خلال الاتصال بالبنك عبر فروعه، أو مراكز الاتصال، أو الإنترنت البنكي، أو قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى، وذلك بعد التأكد من هوية العميل، حيث يتم التنشيط دون الخضوع لأي مصروفات أو رسوم.

مراسلة أصحاب هذه الحسابات

وأوضح البنك المركزي أنه سيتم إغلاق هذه الحسابات الراكدة إذا لم يتم تنشيطها وظلت دون استخدام، موضحا أنه على البنوك مراسلة أصحاب هذه الحسابات لإبلاغهم أنه يجب تنشيطها أو سيتم غلقها نهائيا إذا مر عام كامل ورصيدها "صفر".

الضوابط التي طرحها البنك المركزي للتعامل مع الحسابات الراكدة

وفي السطور التالية أبرز الضوابط التي طرحها البنك المركزي المصري للتعامل مع الحسابات الراكدة:

- الحساب الذي يصل إلى «صفر رصيد» ولم يتم التعامل به من العميل خلال سنة على البنوك إغلاقه.

إخطار العميل

- البنوك تخطر العميل بأي وسيلة متاحة شهريا لمدة 3 شهور قبل اعتبار حساباته راكدة.

- يسمح البنك المركزي بخصم رسوم أو مصاريف على حساب الهاتف المحمول الذي لم يتعامل عليه العميل بحد أقصى 60 جنيها مصريا سنويا وذلك حال وجود رصيد كافٍ بالحساب.

- يستمر حساب العوائد المستحقة للعميل لو كان الحساب من النوع الذي يدر عائدا عليها، وإضافة هذه العوائد وفقًا لنوع الحساب ودورية حساب العائد.

إجراء زيارة منزلية

- لو كان العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو سنه أعلى من 65 عاما، يمكن أن يطلب من البنك إجراء زيارة منزلية له من أحد الموظفين لتنشيط الحسابات الراكدة واستيفاء البيانات والتوقيع على الأوراق المطلوبة في حال طلب العميل.

- قرارات البنك المركزي لا تسري على التسهيلات الائتمانية بكل أنواعها شاملة البطاقات الائتمانية، والبطاقات المدفوعة مقدماً، والودائع والشهادات.