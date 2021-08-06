سعر اليورو اليوم الجمعة 6-8-2021 في البنوك المصرية

تباين سعر اليورو في البنوك المصرية، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، في مصر في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل المصرف المتحد والبنك المركزي وبنك قناة السويس، على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.53 للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي 18.57 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.51 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء سعر اليورو في بنك cibبنحو 18.53 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.49 جنيه للشراء، و18.62 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.49للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.