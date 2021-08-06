مفاجأة صادمة في جريمة فتاة المول: المتهمة تناولت العصير مع صديقتها وقتلها

كشفت التحريات والتحقيقات في واقعة مقتل فتاة تدعى «نجلاء» داخل عيادة طبيب عيون بمول تجاري بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ع أن المتهمين 3 أشخاص بينهم فتاة صديقة القتيلة واثنين آخرين، وتبين أن الفتاة المتهمة تعمل سكرتيرة طبيب في عيادة قريبة من العيادة التي تعمل بها المجني عليها، وأنهم جميعا من محافظة البحيرة وارتكبوا الواقعة لسرقة هاتفها المحمول وحقيبتها ومبلغ مالي.

وأوضحت تحريات قطاع الأمن العام التي باشرها ضباط القطاع تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع أن المجني عليها تم قتلها داخل عيادة طبيب عيون في مول تجاري بكفر الدوار، حيث دخلت صديقة الفتاة العيادة لمغافلتها حتى يتمكن صديقيها من سرقة إيراد العيادة وهاتفها لكنها اكتشفت الجريمة فحاولت الصراخ، فقاموا بقتلها طعنا بسكين، كما تبين من التحريات أن صديقة المجني عليها هي التي رتبت للجريمة وخططت لها، وجلست قبل ارتكابها بربع ساعة مع المجني عليها، التي أحضرت لها كوبا من العصير، وجلستا تتبادلان الحديث، ثم أرسلت لصديقيها رسالة بأن العيادة خالية فتوجها إليها وقامت صديقة المجني عليها بمغافلتها بحجة أنها ستتتحدث معها في موضوع خاص بينما قام المتهمان الذيمن ادعيا أنهما مرضى بمحاولة سرقة الإيراد، فاكتشفت المجني عليها ذلك وحاولت الصراخ.

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بتكميم فمها بينما كانت المتهمة تستغيث بصديقتها، «حرام عليكي.. حوشى عني» لكنها أشارت إلى أحد المتهمين فأخرج سكينا وطعنها عدة طعنات قاتلة ثم سرقوا هاتفها وحقيبتها ومبلغ مالي.

وسادت حالة من الحزن الشديد على منصات التواصل الاجتماعي بسبب وفاة الفتاة نجلاء نعمة الله داخل عيادة طبيب عيون في البحيرة، فهي مؤسسة أشهر جروب نسائي بالمحافظة، والمعروف عنها مساعدة المحتاجين مطالبين بالقصاص للفتاة.