عاجل.. صديقة «فتاة المول» دبرت قتلها مع شابين لسرقة هاتفها ومبلغ مالي

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية عن مفاجأة في واقعة مقتل «نجلاء» داخل مول شهير في كفر الدوار بالبحيرة، وهي أن صديقة المجني عليها دبرت لقتلها بمعاونة شابين من أجل سرقة هاتفها ومبلغ مالي، وأن المتهمين نجحوا في دخول عيادة طبيب العيون الذي كانت تعمل فيها «نجلاء» المجني عليها، وقاموا بخنقها وتسديد عدة طعنات قاتلة أودت بحياتها قبل أن يفروا هاربين من مسرح الجريمة قبل أن يتمكن أحد من الإمساك بهم.

وقالت مصادر أمنية لـ«الوطن» إن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث البحيرة تمكن من تحديد هوية المتهمين بعد ساعات من الجريمة بعد أن ساهم فيديو رصدته الكاميرات في كشف الجناة ونجح فريق من الأمن العام تحديد مكان اختباء المتهمين وألقي القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة المروعة التي تسببت في إحداث موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي بعد مقتل الفتاة التي وصفت بأنها رائدة في العمل الخيري.