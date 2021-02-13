رسالة فتاة لحبيبها تثير غضب مواطني قنا: «سيبالك هدية الفلانتين في المول»

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ملصقا على إحدى جدران مبنى في مدينة قنا، مكتوب فيه من قبل إحدى الفتيات «أنا آسفة جداً يا يوسف» وذلك مع قرب مناسبة عيد الحب أو الفلانتين، وتفاعل المعلقون مع الملصق، وخاصة كل من يحمل اسم «يوسف».

وكانت ردود فعل رواد تواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متباينة، منهم من اعتبر ذلك دعاية رخيصة تمس عادات وقيم المجتمع القنائي لأحد المحال المشهورة في قنا، وهذا النوع من الدعاية انتشر في الفترة الأخيرة مثل التي حدثت منذ شهرين «محدش هيتجوز في قنا» لصالح أحد معارض لبيع سلع العرائس، وتمت إزالتها من قبل رئيس مجلس مدينة قنا.

وجاء في الملصق «أنا آسفة جدا يا يوسف.. مش هزعلك تاني.. وسيبالك هدية الفلانتين.. في المول الدور الثاني»، فضلاً عن وجود ملصق مكتوب فيه «مستشفى الهلال الأحمر بقنا»، كدليل قاطع أن هذا يحدث في محافظة قنا، صاحبة العادات والتقاليد.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي منهم وليد القناوي، الذي قال «أنا يوسف هروح على طول» وعلق آخر يدعى يوسف علي «أنا يوسف أروح ألاقى هديتي ولا اشتغالة»، وعلق محمود عاصم «أنا اسمي الحقيقي يوسف هروح على فاميلي فين العنوان يا جماعة بالتحديد على فاميلي مول».

كما علق البعض واعتبر أنها دعاية رخيصة، وقال حمادة الشريف، «هذه الدعاية انتشرت في الفترة الأخيرة وهذا الملصق معد من إدارة المحل لعمل دعاية»، لافتا إلى أن قيم المجتمع القنائي لا يوجد مثل ذلك أن يشهر زوج أو فتاة بخطيبها، لا عادات ولا دين يسمح بذلك.

وطالب عبدالكريم علي المسئولين محاسبة أصحاب تلك الدعاية كما حدث من قبل في إعلان ورعاية «محدش في قنا هيتجوز».

وتشهد محال الهدايا في محافظة قنا، عرض الكثير من الهدايا التي تقدم في مناسبة عيد الحب، كما شهدت رواجا كبيرا من قبل الشباب من الخطاب والعشاق المحبين لأحبابهم لاقتناء الهدايا التي ستقدم في تلك المناسبة.

والمقرر أن يحتفل العشاق بعيد الحب أو الفلانتين غدا الأحد الموافق 14 فبراير، ويطلق عليه يوم الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس «فالنتين» ويحتفل بهذه المناسبة به كثير من الناس في العالم يحتفلون بذكرى القديس فالنتين ويحتفلون بالحب والعاطفة، حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو هدايا.