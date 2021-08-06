عاجل.. الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين نقل موكب الملك «خوفو»

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين خط سير نقل موكب الملك «خوفو» من المنطقة الأثرية بالهرم إلى المتحف المصري الكبير، بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث.

وتقرر التحرك من داخل المنطقة الأثرية بالهرم لبوابة الخروج بطريق الفيوم اليوم الجمعة الموافق 6 الجاري من الساعة الســادسة مساءً حتى الساعة السابعة والنصف، ثم البدء في التحرك خروجاً من المنطقة الأثرية في تمام الساعة التاسعة والنصف في اتجاه المتحف المصري الكبير.

ويستلزم تأمين خط سير نقل موكب الملك «خوفو»، تنفيذ بعض التحويلات المرورية بنطاق الإدارة العامة للمرور، وذلك على النحو التالي:-

التحويلة الأولى: للقادم من الفيوم ومتجه إلى ميدان الرماية يسلك نفق أسفل طريق الواحات فيميناً المطلع المؤدى اتجاه طريق الواحات فيميناً مطلع الطريق الدائري اتجاه المريوطية، والاستمرار في السير اتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبينى للوصول لمناطق ميدان الرماية.

التحويلة الثانية: للقادم من طريق الإسكندرية الصحراوي ومتجه إلى ميدان الرماية يتم الصعود لمطلع الطريق الدائرى من مناطق كيلو 4.5 والاستمرار بالسير والنزول اتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبيني، واستكمال السير والدخول لوصلة المريوطية فالمنزل المؤدي إلى شارع البحر الأعظم وصولاً لميدان الرماية.

التحويلة الثالثة: للقادم من أعلى الزراعي ووصلة المريوطية من أعلى الدائري ويرغب في النزول يساراً اتجاه ميدان الرماية يسلك المنزل المؤدي اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي والدوران، والعودة من المأموي الأوسط لفندق الواحة اتجاه الدائري والصعود من المطلع الأول للطريق الدائري، والنزول اتجاه منزل المنصورية أو اللبيني اتجاه ميدان الرماية.