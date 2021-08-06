أخبار الطقس غدا.. رطب نهارا وليلا على كافة أنحاء الجمهورية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، عن أخبار الطقس غدًا السبت، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

أخبار الطقس غدًا

ويتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، يقول الخبراء إن هناك شبورة مائية تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 70% تقريبًا.

وأضاف الخبراء، أنّ هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.25 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 42 29

الإسكندرية 34 26

وادي النطرون 40 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 40 27

بلطيم 34 26

مطروح 34 26

السلوم 36 25

سيوة 41 25

بورسعيد 35 26

دمياط 35 26

الزقازيق 42 26

المنصورة 41 26

الإسماعيلية 42 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 41 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 36 27

كاترين 36 21

الطور 38 28

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 43 28

بني سويف 43 28

المنيا 43 27

أسيوط 43 28

سوهاج 43 28

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31