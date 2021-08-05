حالة الطقس اليوم 5-8-2021.. سيول محتملة ورطوبة تصل لـ85%

أصدَرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يتوقع الخبراء أن يسود نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال الخبراء إنّه يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات، إذ تصل نسبة الرطوبة على القاهرة إلى 80%، و85% على السواحل الشمالية.

وقال الخبراء إنَّه من المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 60% تقريبًا، كما تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والأتربة ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.25 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 42 27

الإسكندرية 35 26

وادي النطرون 40 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 40 27

بلطيم 36 26

مطروح 34 26

السلوم 38 24

سيوة 41 24

بورسعيد 34 27

دمياط 34 26

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 26

الإسماعيلية 41 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 42 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 38 25

كاترين 33 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 40 27

الفيوم 43 25

بني سويف 43 25

المنيا 43 25

أسيوط 43 26

سوهاج 43 26

قنا 44 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31