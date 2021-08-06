توريد جهاز أشعة لمستشفى ههيا بتكلفة 4 ملايين جنيه

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية، اليوم بمستشفى ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد «شوقي» قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية الجارية بمحطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، والتأكد من سحب العينات اللازمة بعد أعمال الصيانة، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بقسم التعقيم، مشدداً علي سرعة الإنتهاء من الأعمال بها، كما قام بمعاينة عدة أماكن بالمستشفي، لوضع جهاز الأشعة المقطعية به، والذي سيتم توريده للمستشفي خلال ساعات بدعم من وزيرة الصحة والسكان، بتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 4 ملايين جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

كما تفقد وكيل الوزارة الفرق الطبية بمركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمستشفي، والمخصص ضمن 24 مركز بالمحافظة، وذلك تيسيراً علي المواطنين من مشقة السفر، والذي يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من انتظام سير العمل بالمركز، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعة الأولي والثانية، والتأكد من إتباع خطوط السير المحددة أثناء العمل، وحفظ الطعوم بصورة جيدة، وإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.