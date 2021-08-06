الشرقية تنجح في تحويل 25778 فدان أرض زراعية لنظام الري الحديث

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تشجيع المزارعين على استخدام نُظم الري الحديث لتحسين خواص التربة الزراعية ورفع انتاجيتها، وتقليل الفاقد في نظم الصرف الزراعي وكذلك توفير مساحات إضافية من الأراضي القديمة التى كانت تستخدم مراوي ومساقى مفتوحة، مشيراً إلى أن استخدام نُظم الري الحديث يُسهم في زيادة الفرص الإستثمارية وتحقيق عدالة توزيع المياه ذات الجودة على المزارعين.

ومن جانبه، أوضح المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تماشياً مع خطة الدولة نحو تنفيذ مشروع الري الحديث قامت المديرية بعقد ندوات إرشادية للمزارعين للتوعية والتعريف بأهمية الري المطور وضرورة التحول من الرى بالغمر إلى الري بالتنقيط، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من 30 / 6 /2020 إلى 29 / 7 /2021 تم الإنتهاء من تحويل مساحة 25778 فدان الي نظام الري الحديث بزيادة 1778 فدانًا عن المستهدف تحقيقه بمحافظة الشرقية لافتا الي أنه جارٍ العمل بالمرحلة الثانية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية لشرح خطة المحافظة خلال الـ 3 سنوات القادمة للتحول من الري بالغمر إلي الري بالتنقيط.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من مديرية الزراعية في تطبيق نظام الري الحديث مؤكداً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديري الإدارات الزراعية لتنظيم الندوات الإرشادية للفلاحين وتعريفهم بأهمية النظم الحديثة في الري والزراعة لتقليل الفاقد من المياه وزيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي.