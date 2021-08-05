بعد خفضها.. درجات تنسيق الثانوية العامة في الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تخفيض الحد الأدني لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ،علي أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 230 درجة بدلاً من 238 درجة والثانوي العام خدمات 200 درجة بدلاً من 217 درجة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين علي عدد 1130 فصلا دراسيا بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، أن موعد تقديم طلاب التنسيق الثاني علي موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 7 الي 26 أغسطس الجاري بالأماكن الشاغرة بالمدارس الثانوي والمدارس الفنية وذلك طبقا للجداول المرفقة.