قبل ساعات من فرح نجله.. جيران محمد فؤاد ينقذونه من موقف محرج في الساحل

يحتفل الفنان محمد فؤاد بزفاف نجله «عبدالرحمن»، مساء اليوم الجمعة، داخل منزله بمنطقة الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن لمشاركة زميلهم أسعد لحظات حياته.

وقال مصدر مقرب من فؤاد لـ «الوطن»، إن المعازيم بدأوا في التوافد إلى منزل فؤاد منذ ليلة أمس الخميس، إلا أن الأخير فوجئ بعدم استيعاب منزله للأعداد الموجودة، ما دفعه لاستئذان عدد من جيرانه لاستضافة عدد من المعازيم لحين موعد الفرح.

وأوضح المصدر أن طلب فؤاد لقى قبولاً وترحاباً من جيرانه، بخاصة أن فترة إقامة المعازيم لن تتعدى ساعات عدة.

محمد فؤاد يحيي حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح

وكان محمد فؤاد قد أحيا حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح، قبل أيام، داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، حيث ظهر بوزن زائد بشكل لفت انتباه المعازيم، إلا أنه أطربهم بعدد من أبرز أغنياته، ومنها «يا أصلي، كامننا والحب الحقيقي» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وشهد حفل زفاف دعاء صلاح أول ظهور للفنانة لوسي بعد تداول فيديو مسيء لها تتلفظ فيه بلفظ خارج، حيث ظهرت وهي ترقص على نغمات أغاني فؤاد، ولكنها أوضحت أن هناك من تلاعب بصوتها بغرض الإساءة إليها، لاستحالة أن تتلفظ بأي لفظ خارج.

آخر حفلات محمد فؤاد في الساحل الشمالي

وكانت آخر حفلات الفنان محمد فؤاد في عيد الأضحي الماضي بالساحل الشمالي، حيث قدم باقة من أبرز أغنياته، منها «كامننا، نفس الحنين، فاكرك يا ناسيني، طمني عليك، يا ناسي روحي، خبيني، ساعات بشتاق» وغيرها من الأغنيات التي ألهبت حماس الجمهور.