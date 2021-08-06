رفع كفاءة الاستقبال بمستشفى أولاد صقر بتكلفة مليون جنيه

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية بمستشفى أولاد صقر المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفي، ضمن خطة وزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، لرفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والمعامل، بتكلفة تقديرية بلغت مليون و250 ألف جنيه دعما من ميزانية المديرية.

وتفقد وكيل الوزارة جميع أماكن التطوير، وأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمستشفي، ووجه ببعض الملاحظات في التشطيبات النهائية، وسرعة تلافي السلبيات بها، وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، وتواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم الواقيات الشخصية أثناء العمل.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة أعمال التطوير الجارية بسكن الأطباء، وتجهيز قاعة التدريب لأطباء الزمالة المصرية بالمستشفي، والتي تسع لعدد ٣٠ متدربا، ووجه بزيادة القوى الاستيعابية للقاعة وزيادة عدد الكراسي بها، وموجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد كافة الأقسام الطبية ضمن برنامج الزمالة المصرية، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، لرفع كفاءة أداء الأطباء، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وعلي جانب آخر قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف مديرة الإدارة، بتنفيذ أكثر من ألف ندوة وحملة توعوية وتثقيفية للأمهات بمختلف الأماكن والمنشآت بمحافظة الشرقية.

شملت "مديرية الزراعة، ومديرية التربية والتعليم، والشئون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، وجمعيات تنمية المجتمع بالقري، والحضانات، والوحدات الصحية والمراكز الطبية، وذلك لتوعية المواطنين بأهمية الرضاعة الطبيعية للأم والرضيع، وضرورة الرضاعة الطبيعية المطلقة أول ستة أشهر، وفوائدها الصحية علي الرضيع.