خطاب من «السياحيين» يثير أزمة.. اتهم بعض المرشدين بالدعوى للتظاهر

آثار الخطاب الذى أرسله سمير عبدالوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إلى غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثارلشئون السياحة ولوكيل أول وزارة السياحة والآثار لقطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، أزمة كبيرة داخل صفوف المرشدين السياحيين، حيث احتوى الخطاب على ملزمة واحدة وعدد (1cd) تحوى وفقا للخطاب تفاصيل التجاوزات التى نشرها بعض المرشدين السياحيين وما فيها من تجاوز على الدولة وممثليها ودعوات للتظاهر والعصيان، مطالبا مسئولى الوزارة باتخاذ ما يرونه مناسبا حيال تلك التصرفات.

تحرير محضر ضد رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين

ومن جهته، قال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين السابق، أنه تقدم أمس وآخرون ببلاغ فى قسم الضاهر ضد رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة بسبب المذكرة التى تقدم بها للوزارة فى وقت سابق وحاول الإضرار بزملاء له فى المهنة لمجرد اختلافهم على تعيينه رئيسا للجنة تسيير أعمال النقابة .

اتهامات غير صحيحة

وأضاف النقيب السابق لـ«الوطن»، أن ما قام به رئيس اللجنة يعتبر إهدارا للسلم الاجتماعى بين صفوف المرشدين السياحيين، لافتا إلى أن النقابة ليس من مهامها مراقبة الصفحات الشخصية للمرشدين أو إنشاء صفحات مزيفة للإيحاء بوجود أزمة، موضحا أن المرشدين السياحيين لديهم مواقف وطنية مشرفة، وكانوا فى طليعة المشاركين فى ثورة 30 يونيو، كما كان لهم دور كبير فى إيصال الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر للسياح الأجانب ومراسلتهم بعدة لغات خلال تلك الفترة، بعيدا عن أكاذيب العديد من القنوات الفضائية الكاره لمصر، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تعلم كل صغيرة وكبيرة عن المرشدين، وكل التصاريح الخاصة بعملهم تصدر من الأمن، واصفا ما قامت به لجنة تسيير الأعمال بأنه تصفيات حسابات مع المرشدين الذين رفضوا تعيينهم باللجنة.

يشار إلى أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أصدر بداية الشهر الجارى، قرارا وزاريا حمل رقم 887 لسنة 2021، باستمرار عمل اللجنة المشكلة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين لمدة 6 أشهر أخرى وبذات مهامها المنصوص عليها فى قرار تشكيلها على أن يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد خلال تلك المدة.