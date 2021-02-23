«المرشدين السياحيين»: الإعلان عن إجراء انتخابات النقابة خلال 90 يوما

قال سميرعبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير وإدارة أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إنه سيتم الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة خلال 90 يوما من الآن، وذلك بعد أن تنتهى اللجنة من تنقية جداول أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن اللجنة ستعمل على توفير دعم مالي للإنفاق على تكاليف العملية الانتخابية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المسؤولة لإجراء الانتخابات في ظل جائحة كورونا مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمكافحة كورونا أثناء عقد الانتخابات.

وأشار إلى أن اللجنة اكتشفت أسماء عديدة مسجلة ضمن الجمعية العمومية للنقابة مؤمن عليها بجهات أخرى، فضلا عن عاملين بجهات حكومية، لافتا إلى أن القانون يحرم جمع المرشد السياحى العمل بوظيفة أخرى، موضحا أنه سيتم تنقية أسماء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة واستبعاد المخالفين، لافتا إلى أن أعضاء المرشدين السياحيين المسجلين بوزارة السياحة والآثار يبلغ نحو 12 ألف مرشد سياحى، المسدد منهم لاشتراكات النقابة أقل من 5 آلاف مرشد.

ارتفاع نسب البطالة بين المرشدين

وأوضح أن أزمة جائحة كورونا والتى تسببت فى حالة من الركود السياحى عالميا ومحليا أثرت بالسلب على عمل المرشدين السياحيين وجعلت نسبة البطالة فى صفوفهم ترتفع لتصبح أكثر من 95%، مشيرا إلى أن تلك الأزمة جعلت العديد من المرشدين يتركوا المهنة ويتجهوا بشكل مؤقت للعمل بمهن أخرى للإنفاق على أسرهم لحين عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر لطبيعتها قبل حدوث الجائحة.

ويشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت فى صرف الدفعة الأخيرة من الإعانة الاستثنائية التى قررتها الدولة لمساعدة المرشدين السياحيين بصرف إعانة استثنائية قيمتها 500 جنيه لمدة 4 أشهر تصرف على دفعتين كل دفعة 1000 جنيه، تم تسليم الدفعة الأولى منها لنحو 9 آلاف مرشد سياحى خلال شهر سبتمبر الماضي.