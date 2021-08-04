«المرشدين السياحيين»: إجراء الانتخابات بمجرد تنقية كشوف الأعضاء

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إن نسب البطالة بين المرشدين السياحيين حاليا قاربت على الوصول إلى 100%، مرجعا ذلك إلى ظروف جائحة كورونا التي تسببت في تراجع أعداد السياح الأجانب الوافدين لزيارة المدن الأثرية والثقافية المصرية لأدنى مستوى عرفته مصر خلال العقود الأخيرة.

«المرشدين» تركوا أعمالهم واتجهوا لمهن أخرى

وأضاف عبدالوهاب، لـ«الوطن»، أن العديد من المرشدين السياحيين بعد توقف عملهم بصورة تامة بسبب حالة الركود التي أصابت نمط السياحة الثقافية منذ فبراير من العام الماضي تركوا مهنة الإرشاد واتجهوا لأعمال أخرى تدر عليهم أموالا يستطيعون من خلالها الإنفاق على أسرهم، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء المرشدين سلم ترخيص العمل الخاص به للنقابة بصفة مؤقتة لحين عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية والبعض الآخر سلم رخصة الإرشاد السياحي الخاصة به وترك المهنة بصفة نهائية.

إعانة التضامن الاجتماعي

وأوضح عبدالوهاب أن المرشدين السياحيين تحصلوا من وزارة التضامن الاجتماعي على إعانة استثنائية قدرها 1000 جنيه صرفت لمرتين ولم تصرف مجددا رغم الظروف الصعبة التي يمر بها غالبية المرشدين السياحيين نتيجة توقف العمل بصورة شبه تامة، لافتا إلى أن عدد المرشدين السياحيين المتواجدين حاليا بسجلات النقابة يقارب الـ 10 آلاف مرشد سياحي، موضحا أن لجنة تسيير أعمال النقابة لم تقم بإلغاء أي ترخيص لمرشد سياحي.

إجراء انتخابات النقابة بمجرد تنقية كشوف المرشدين

وأوضح عبدالوهاب أن عملية تنقية كشوف المرشدين السياحيين ممن التحقوا بالنقابة ويعملون بمهن أخرى تقوم بها العديد من جهات الدولة مثل وزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية ووزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات الأخرى، لافتا إلى أنه بمجرد تنقية جداول المرشدين والإبقاء فقط على العاملين بالمهنة بشكل حقيقي سيتم الدعوة لإجراء انتخابات مجلس نقابة جديد.

يشار إلى أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قد أصدر أمس قرارا بمد فترة عمل لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين لمدة 6 أشهر أخرى على أن تقوم بإجراء الانتخابات خلال تلك الفترة.