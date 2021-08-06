ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 968 محضرا تموينيا بقنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، حملات مكثفة على الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة، مما أسفر عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية، منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 968 محضر مخالفة.

ومن جانبه، أوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن السلع التموينية التي تم ضبطها شملت 11280 عبوة زيت طعام، و3 أطنان و800 كيلو أرز، و5 أطنان و500 كيلو سكر، و4 أطنان و418 كيلو دقيق فاخر، و250 كيلو دقيق مخابز، بالإضافة إلى 370 عبوة سمن نباتي، و3157 عبوة مصنعات غذائية متنوعة، كما شملت المضبوطات 3 أطنان و269 كيلو من اللحوم المتنوعة، و40 كيلو فراخ منتهية الصلاحية، و2 طن و150 كيلو علف حيواني، و800 علبة سجائر، و1130 عبوة مسحوق غسيل، و548 صنف أدوية.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن إدارة الرقابة التموينية نجحت في تحرير 968 محضرا، بواقع 348 محضرا للمخابز والمطاحن، ما بين محاضر عدم مطابقة للمواصفات، وتوقف وغلق وغيرها، وعدد 620 محضرا متنوعا للأسواق، من بينها 9 محاضر لمخابز بدون ترخيص، و23 محضر عدم صلاحية، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين من التجار وغيرهم من الباعة.