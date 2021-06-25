تحرير 7 محاضر وضبط كمية من اللحوم الفاسدة في حملة تموينية بالإسماعيلية

تحفّظت الرقابة علي الأغذية بمديرية الصحة في الإسماعيلية، على كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال حملة مكبرة بمركز ومدينة أبوصوير.

ووجه الدكتور علي حطب مدير مديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة مكبرة بإشراف الدكتورة هيام فكري للمرور علي المحال والمطاعم في مركز ومدينة أبوصوير للتأكد من سلامة الأغذية بها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 كيلو كبدة و10 كيلو فراخ و10 كيلو لحوم مفرومة و5 كيلو مكرونة مطهية غير صالحة للاستخدام الآدمي و2 كيلو فراخ كرسبي مجهزة غير صالحة.

وحررت الحملة بالتعاون مع مباحث التموين 7 محاضر مختلفة تنوعت ما بين محاضر إدارية لعدم وجود تراخيص إضافة إلي تحرير محضري عدم نظافة و3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

وقاد اللواء مجدى عنانى سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة، في وقت سابق، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمدينة الإسماعيلية مساء أمس الأحد، رافقته الدكتورة هيام فكرى، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية، بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك للمرور على 33 منشأة غذائية، للتأكد من صلاحية الأغذية والمنتجات المقدمة للمواطنين.

وسحبت الحملة عينات من المواد الغذائية كما ضبط منتجات منتهية الصلاحية، وأعدمت أغذية متغيرة الخواص، وحررت محاضر لعدم حمل شهادات صحية ومحاضر نظافة مع التوصية بإغلاق المنشأت المخالفة نتيجة وجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص بالاشتراطات الصحية.

وأسفرت حملة شنتها مديرية الصحة أمس الأحد، عن ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية تلاحظ وجود تغير بخواصها الطبيعية ومجهولة المصدر بدون بيانات، وحررت الحملة 5 محاضر متنوعة، و21 محضر عدم حمل شهادات صحية مع التوصية بالغلق لثلاث منشآت لوجود خطر داهم بينهم مطعم سوري شهير في المنطقة الخامسة، وعدم وجود رخصة وتعديل بالرسم الهندسي دون الرجوع للجهات المعنية.