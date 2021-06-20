تحرير 208 محاضر تموينية في حملة رقابية على أسواق سوهاج

شن عدد من المراكز والمدن بمحافظة سوهاج، خلال أسبوع، حملات رقابية مكبرة؛ لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ ما أسفر عن تحرير 208 محاضر تموينية متنوعة، ومصادرة 35 طن أرز فاسد، و421 كيلوجرامًا للحوم «فاسدة».

ففي مركز ومدينة طهطا، قالت فريد سلام رئيس المدينة، إن الوحدة المحلية شنت حملات مكبرة للرقابة على الأسواق والسلع الغذائية؛ ما أسفر عن ضبط ومصادرة 35 طن أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط 110 كيلوجرامات لحوم غير صالحة، كما تم تحرير 16 محضرًا متنوعًا ما بين محاضر بيئة ونظافة، وعدم إعلان عن الأسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، كما تم إعدام 4 شكائر دقيق وزن 50 كيلوجرامًا غير صالحة .

كما أشار حسن ناصر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، إلى مصادرة 301 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 45 محضرًا تموينيًا للمخالفين خلال حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية، كما تم تحرير 55 محضر مخالفات للمخابز البلدية بنطاق المركز.

وفي ذات السياق، أعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بقيادة عاطف الصمطى رئيس المدينة، 10 كليوجرامات لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحررت 30 محضر مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات تموينية مكبرة منها " تحرير 6 محاضر صحة ، و4 محاضر تموين، و10 محاضر إشغال طريق، و6 محاضر بيئة، و4 محاضر نظافة، وضبط 15 شيشة.

وقال عبدالمنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام، إنه تم تحرير 11 محضر مخالفات متنوعة للمخابز في حملة مكبرة، منها «4 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و2 نقص وزن و2 عدم إعطاء بون صرف، و3 عدم إعلان عن الأسعار»، كما تم مصادرة 9 شيش وتحرير محضرين لمقاهي بنجع الدير بأولاد يحيي بحري .

كما قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة عامر عوض، بإعدام 82 كيلوجرام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات تموينية مكبرة، وتم تحرير 15 محضر عدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر صحة.

ولفت أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، إلى تحرير 11 محضر مخالفات تموينية متنوعة منها ذبح خارج السلخانة، ومحاضر عدم نظافة وإشغالات، كما تم تحرير 15 محضرًا متنوعًا في حملة تموينية على المخابز.

فيما قامت الوحدة المحلية لحي غرب، برئاسة أحمد الشطوري بتحرير 10 محاضر لمخالفات بيئية، وتم ضبط ومصادرة 15 من المضبوطات المتنوعة بنطاق الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.