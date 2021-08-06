التنمية المحلية تحذر من إعلانات الدروس الخصوصية.. وعقوبة لـ«السناتر»

حذرت وزارة التنمية المحلية، أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء الإعلانات التى يروجها البعض بشأن فتح باب الحجز فى مراكز الدروس الخصوصية استعدادًا للعام الدراسى الجديد بمختلف المراحل الدراسية، مطالبة المحافظات باتخاذ إجراء فورى ضد أى مركز دروس خصوصية وغلق سناتر الدروس مع عدم السماح بوجود أى كيانات مخالفة أو موازية للمدارس وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم.

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، استمرار حظر مراكز الدروس الخصوصية، قائلًا: «أى سنتر يفتح أبوابه تطبيق عليه عقوبة الدروس الخصوصية وذلك بغلق السنتر وتحرير محضر ضد المخالف وإحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ إجراء قانونى من غرامة وخلافه».

الإبلاع عن مراكز الدروس الخصوصية

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنه على المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات، ويقع دور كبير على أولياء الأمور فى الحد من ظاهرة الدروس والقضاء عليها تمامًا والحفاظ على سلامة أولادهم فى ظل تفشى فيروس كورونا وذلك بعدم الذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية التى تحوى تجمعات ولا تتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، لافتا إلى أنه لا تهاون فى تطبيق عقوبة الدروس الخصوصية ضد أى مركز يفتح أبوابه، حيث تم غلق عدد كبير من المراكز المخالفة خلال الشهور الماضية.

وشدد على استمرار الحملات بكل المحافظات للحد من أى تجاوزات ووقف أى أنشطة تعليمية ممنوعة، كما أن وزارة التربية والتعليم أتاحت المنصات والقنوات المختلفة لشرح المواد التعليمية للطلاب مع التأكيد على دور المدارس فى تعليم الطلاب.

غلق سناتر الدروس

وأكد التنسيق المستمر بين المحافظات ومديريات الأمن ومديريات التعليم من أجل ضبط الأداء ومنع ممارسة نشاط الدروس الخصوصية أو فتح أى سناتر بالمخالفة للقانون، قائلًا: «يمكن إبلاغ المحافظة أو الوحدة المحلية أو وزارة التنمية المحلة عبر رقم الواتس آب 01150606783 أو رقم الخط الساخن 15330 للإبلاغ عن المراكز، مع التأكيد على أهمية دور أولياء الأمور فى توعية الطلاب بأهمية المدرسة وخطورة السناتر».