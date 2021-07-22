التنمية المحلية: عودة تلقي طلبات رخص البناء الأحد المقبل

تتلقى وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمحافظات، الأحد المقبل، طلبات الحصول على تراخيص البناء 2021 وفق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وفقًا لما ذكره الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، موضحًا أن المراكز التكنولوجية تعاود تلقي طلبات تراخيص البناء بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف«قاسم» في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أنه يجرى التقديم للحصول على شهادة الصلاحية، ثم رخصة البناء بواسطة مكتب هندسي أو مهندس معتمد من نقابة المهندسين نيابة عن طالب الرخصة، ويقوم المركز التكنولوجى بدوره بالتنسيق مع الجامعة الإقليمية فى نطاق المحافظة، لافتا إلى أن مدة الحصول على رخصة البناء لاتتجاوز 60 يومًا للحصول على رخصة مميكنة.

ولفت «قاسم» إلى أن اشتراطات البناء الجديدة الهدف منها ضبط العمران وإحداث نقلة حضارية فى البناء، وإزالة التشوهات وعدم السماح بوجود أي كيانات عشوائية مرة أخرى.

من ناحية أخرى، فى حالة التقديم للحصول على رخصة بناء يوقع صاحب الشأن على نموذج إقرارطالب الترخيص ويتضمن التعهد بعدة إجراءات وعدم الخروج عنها، كالتالي:

- الحصول على تصريح الحفر من الجهة المختصة.

- وضع لافتة موضح عليها بيانات الموقع والأعمال المرخصة بوضوح.

- عدم إجراء أي تعديلات جوهرية تخالف الترخيص والرسومات المعتمدة له إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

- عدم تغيير استخدام أي وحدة من وحدات العقار إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة كتابيًا.

ضوابط المصعد ومكان السيارات

- عدم استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات لغيرالغرض المخصص لها.

- في حالة الترخيص بوجود مصعد للعقار يجرى الالتزام بضوابط تأمينية.

- في حالة خضوع المبنى لأحكام الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من إخطار الحريق، يجرى الالتزام باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

- في حالة تخلي أي من المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول، يجرى إيقاف الأعمال لحين التعاقد مع البديل بنفس ضوابط الترخيص وإيداع صورة من التعاقد في ملف الترخيص لدى الجهة الإدارية.