كفر الشيخ تواصل مبادرة «7 الصبح» تحت شعار «العب رياضتك وزود مناعتك»

شهدت محافظة كفر الشيخ، استمرار مبادرة «7 الصبح»، كدعوة متجددة تقدمها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمشاركة مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وتحت إشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمان عبدالجابر، ومدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة الدكتور عبادة الجزار.

وشملت المبادرة ألعاب الكاراتيه، وكرة القدم، وتمرينات اللياقة البدنية، وغيرها من الألعاب الرياضية ذات الأثر الكبير على رفع المناعة، وتنفذ المبادرة وزارة الشباب على مستوى الجمهورية من الملاعب المفتوحة وصالات الألعاب.

وأكد نورالدين مشاركة مراكز الشباب في المبادرة بالرياضة الصباحية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن المبادرة تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، لافتا إلى أنها تشهد ممارسة جميع أنواع الرياضة داخل المراكز والملاعب، من منطلق: «الرياضة أسلوب حياة».

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مراكز شباب المحافظة تشارك بالمبادرة بالرياضة الصباحية لتقديم مفهوم جديد للرياضة باعتبارها أسلوب حياة تحت شعار: «إلعب رياضتك وزود مناعتك»، مشيرًا إلى أنه تتم ممارسة جميع الألعاب الرياضية من لياقة بدنية وكرة قدم وكاراتيه وتنس طاولة وأنشطة أخرى ثقافية وفنية، داخل المراكز والملاعب، وفق الخطة الموضوعة، مساهمة من مؤسسة الشباب والرياضة في شغل أوقات فراغ أبنائنا خلال فترة الإجازات الصيفية، وبناء جيل سليم بدنيًا وفكريًا، مضيفًا أن أعضاء مراكز الشباب يمكنهم جميعًا المشاركة من خلال التواصل مع مشرف النشاط بأقرب مركز شباب.

وأوضح عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، أن المبادرة تشهد إضافة جديدة وهي وجود مدرب رياضي واختصاصي تغذية على «زوم»، لأداء التدريبات الرياضية السليمة، كذلك وضع حمية غذائية متوازنة للمشاركين بالمبادرة عبر «زوم».

يذكر أن المبادرة انطلقت اليوم بمراكز شباب كفر الشيخ، وروينة، ومنية مسير، وصندلا، وقراجة، وحليس، ونصره، وتابع تنفيذها، عبد الفتاح الوكيل، منسق المبادرة بالمحافظة، ورشا محيي الدين، مدير إدارة العلاقات العامة، وشريف السواق، مسؤول الربط الإلكتروني، وعدد من القيادات التنفيذية، ومديري الإدارات الفرعية، ومديري مراكز الشباب ومسؤولي الربط الإلكتروني بمراكز الشباب.