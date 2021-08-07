سفاح الشواذ: القتل هواية والفكرة جات لى من فيلم عمارة يعقوبيان (2)

لا تتوقف حكايات الجريمة، ومن بين أبرزها، قصة رجب عبدالقادر، الفران القادم من البحيرة إلى الاسكندرية، الذى اكتشف هناك غرامه بالقتل، ثم تخصص فى قتل الشواذ، كاشفا خلال التحقيقات معه غرامه بقتل القطط خنقا وهى الطريقة التى لم تفارقه فى تنفيذ جرائمه التى كان يطمح أن تصل إلى 75 جريمة قتل، لكن تم القبض عليه بعد ارتكابه 5 جرائم قتل فقط فى 40 يوما، وربما ما أحزنه، ليس القبض عليه، وإنما عدم إكمال قائمته للنهاية.

«جبت لواحدة حقها من جوزها»

واصل المتهم اعترافه بجرائمه وحكى عن ضحيته الثانية «وحيد» 54 سنة، والذي قتله قبل أن يمارس معه الفاحشة، ثم خبأ الجثة تحت السرير ، ثم اتصل بزوجته وأخبرها: «قلت لها أنا جبت لك حقك من جوزك، بس هى مافهمتش إنى موّته، ونزلت من الشقة على طول وهربت».

ارتكب المتهم الشهير بسفاح الشواذ بنفس الطريقة 3 جرائم أخرى «أنا كنت بقتلهم قبل ما أعمل حاجة، أنا أساساً مش شاذ، وقتلتهم عشان أنا مش زيهم، وكل واحد قتلته كنت بغيّر له هدومه اللى بيكون لابسها يعنى قميص النوم والحاجات دى، عشان لما عيلته تشوفه ماتكتشفش أنه كان شاذ، ماكنتش عايز أفضحهم قدام ولادهم».

الطريقة من عمارة يعقوبيان

وعن سبب اتجاهه لقتل المثليين بتلك الطريقة قال المتهم: «الفكرة جت لى لما اتفرجت على فيلم عمارة يعقوبيان، بس الفرق إنى كنت بخنقهم بالفوطة مش بالحزام، أنا كنت بعمل الموضوع ده بمزاج لأنى شايف الناس دى ماتستحقش تعيش بالطريقة اللى هما كانوا عايشين بيها دى».

لم يقاوم المتهم الشرطة عندما ألقت القبض عليه، وأرشد عن جميع جرائمه وقال إنه سعيد بارتكابها، فتمت إحالته للمحاكمة الجنائية وقضت محكمة الجنايات بإعدامه شنقا.