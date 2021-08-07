«هات 100 جنيه».. تفاصيل مقتل عامل جراج على يد صديقه بطعنة في الفخذ

طعنة قاتلة في الفخذ استقرت في الشريان المؤدي للقلب، كانت سببًا في مقتل شاب عشريني على يد صديقه داخل جراج في كرداسة، وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم الشهير بـ «الروش»، 19 سنة، سائق «توكتوك»، وأنه أخرج سكينًا من ملابسه وطعن عامل جراج بطعنة قاتلة أودت بحياته في الحال، عندما طلب منه دفع 100 جنيه قيمة أجرة ركن التوكتوك في الجراج، لكن المتهم لم يستجب له وطعنه بالسكين فمات إثر إصابته.

المتهم هرب من مسرح الجريمة

بعد يومين من هروب المتهم من مسرح الجريمة، تمكن فريق أمني من مباحث الجيزة من القبض على المتهم، وبمواجهته بأدلة الاتهام التي جاءت على لسان شاهدي عيان حضرا المشاجرة، اعترف بجريمته، مدعيًا أنه لم يخطط لقتل صاحبه بل حاول إبعاده عن طريقه لأنه وقف أمام التوكتوك ومنعه من المغادرة حتى يدفع 100 جنيه قيمة حراسته في الجراج، وعندما طلب من المجني عليه أن يعطيه مهلة لمدة أسبوع رفض وحدثت بينهما مشاجرة، بسبب خلافات مالية بينهما، وتوصلت المباحث إلى شاهدي رؤية شرحا تفاصيل الجريمة أمام الفريق الأمني.

الجريمة استغرقت 10 دقائق

وأفادت تحريات المباحث أن الجريمة استغرقت 10 دقائق بدأت بالمشادة الكلامية بين الطرفين وانتهت بجريمة القتل المروعة للمجني عليه، وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة وناظرت جثمان المجني عليه وتبين وجود طعنة غائرة في الفخذ استقرت في الشريان الرئيسي المؤدي للقلب ما تسبب في سرعة الوفاة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة وموافاة النيابة بنتائج ما توصل إليه تقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال إجراءاتها القانونية في الواقعة.