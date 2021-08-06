تفاصيل حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي 20 أغسطس

يستعد الفنان محمد رمضان، يوم 20 أغسطس الجاري، لإحياء حفل غنائي في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

أول حفلات محمد رمضان في الساحل لعام 2021

الحفل إنتاج شركة MR1 وأحمد مراد، وتنظيم شركة تذكرتي، ومن تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف على الحفلات سها خالد، وشركة ميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي.

ويقام الحفل تحت إشراف شركة MR1 برودكشن لمديرها محمود رمضان ومستشارها المالي عبد الغني شوشة.

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان بالحفل عددا من الأغاني التي يعشقها الجمهور له، كما يحضر مفاجأة خاصة لجمهور الحفل.

محمد رمضان يستعد لتقديم أغنية جديدة مع الإيطالي موروني

جدير بالذكر أن آخر حفلات محمد رمضان بالساحل الشمالي، كان عام 2019، وشهد الحفل حضورا غير مسبوق من الجمهور.

الفنان محمد رمضان أعلن أنه سيتعاون مع المغني الإيطالي ميشيل موروني، حيث نشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلا: «ترقبوا الفيديو الموسيقي المُقبل مع ميشيل.. ثقة في الله نجاح».

في مايو 2019، غنى محمد رمضان في إعلان تجاري لإحدى شركات الاتصالات، حيث جرى طرح الكليب بعنوان «اللهو الخفي»، وشاركه فيه الفنان العالمي فان دام.

الفنان العالمي نطق ببعض الكلمات باللغة العربية، وحمل الكليب فكرة عالمين منفصلين لكل فنان منهما، فيبدأ الإعلان بتحدي فان دام لمحمد رمضان، الذي سرعان ما يظهر في العالم الخاص بفان دام.

وارتدى فان دام ملابس «الكاوبوي» وأدى مع محمد رمضان حركات قتالية «أكشن» فيما يشبه دائرة مصارعة وانتصر فان دام.